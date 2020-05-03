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Выпуск «БесогонТВ» Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира

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Знаменитый режиссер Никита Михалков записал видеообращение. Он рассказал, что выпуск передачи "БесогонТВ" про массовое чипирование людей сняли с эфира по указу руководства ВГТРК. Ведущий уверен, что это чистой воды цензура: похоже, правда никому не нужна.

Скандальный выпуск передачи "БесогонТВ" Никиты Михалкова носит название "У кого в кармане государство". Часть его посвящена деятельности Билла Гейтса: ведущий рассуждает о том, что миллиардер и его союзники под видом вакцинации могут произвести чипирование всех людей на планете.

В основе теории Михалкова лежит некий патент компании Microsoft под кодовым обозначением WO/2020/060606, в котором знаменитый режиссер усмотрел Число зверя, упоминаемое в Библии. Он счел это совпадение очень подозрительным. Этот документ, по заверениям авторов программы, регламентирует производство чипа, который будет регистрировать действия человека и поощрять его криптовалютой за определенные поступки.

Михалков считает, что выпуск про чипирование людей был снят с эфира, потому что есть "неприкосновенные". Он уточнил, что его передача всегда была своего рода принуждением к правде.

"Может быть масса объяснений этому, но для меня это – чистой воды цензура", – заявил он.

Все, чего хочет режиссер – спокойно задавать вопросы и искать вместе ответы. Но, вероятно, кто-то против того, чтобы люди узнали о теории про чипирование под видом вакцинации, считает он. "Почему эта передача вызвала такой истерический страх и реакцию?" – заговорщицки вопрошает Никита Михалков.

Отметим, что массовое чипирование людей – весьма популярная конспирологическая теория. Некоторые уверены, что таким образом власти или другие силы попытаются установить полный контроль над людьми. Никаких фактов, подтверждающих эти планы, выявлено не было.

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Источник — dni.ru
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Гость||

и правильно сделали что сняли.передачи михалкова -мракобесие

Гость||

29.04.20. Жительница Лениногорска (Татарстан), которая поселилась с детьми в лесу и довела их до истощения, стала фигуранткой уголовного дела. Решила, что в скором времени ее и всех россиян чипируют. Какое-то время семья жила в шалаше, питаясь взятой из дома буханкой хлеба и четырьмя луковицами. Когда запасы еды иссякли, дети стали есть листья.

Имя: Гость
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