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Валерия поделилась советами по поддержанию прекрасной внешности

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В своем инстаграм-аккаунте артистка поделилась с подписчиками фрагментом эффективной тренировки. Поклонники звезды заметили, что для занятий спортом она использует необычный инвентарь.

Певица Валерия не перестает удивлять поклонников своим внешним видом и часто делится секретами своей молодости. На этот раз поклонники звезды увидели еще одну часть тренировки звезды.

Каждый раз выходя на сцену, певица Валерия шокирует своей внешностью. Ее стройной фигуре и аристократическим чертам лица можно только позавидовать. Поклонники часто спрашивают артистку: в чем же секрет такого идеального тела? Валерия всегда объясняет, что никакая генетика в этом не поможет. Изменить что-либо может лишь спорт и грамотно составленный рацион.

Помимо того, что певица придерживается правильного питания и делится рецептами диетических блюд с подписчиками, Валерия любит показывать свои домашние тренировки. В сети появилось новое видео, записанное звездой лично.

"Самообслуживание – сама занимаюсь, сама снимаю", – так прокомментировала видео Валерия.

В этот раз актриса никаких рекомендаций по выполнению упражнений не дала, что и побудило пользователей Сети самостоятельно выяснить, что за таинственный предмет лежит под спиной Валерии.

"А подушка под вашей спиной для большей эффективности? Или что это вообще такое?", – спрашивают певицу подписчики.

Пока Валерия не отвечает на комментарии и продолжает скрывать от своих поклонников особый предмет в ее спортивном инвентаре.

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Источник — dni.ru
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