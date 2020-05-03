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Россияне ахнули от снимка Киркорова с братом-близнецом

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В Инстаграме поп-короля разразился настоящий спор между поклонниками. Главной причиной стал снимок, опубликованный Филиппом Киркоровым. На этом кадре был запечатлен молодой певец и супруг Нетребко – Юсиф Эйвазов. Поклонники артиста отметили, что мужчины очень похожи друг на друга.

30 апреля свой день рождения праздновал не только Филипп Киркоров, но и Юсиф Эйвазов – муж знаменитой оперной певицы Анны Нетребко. Артиста поздравили многие друзья, в том числе и король эстрады. Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Инстаграме архивное фото, сделанное вместе с Юсифом. Выяснилось, что артисты похожи, как две капли воды. Сам Филипп даже в поздравлении назвал Эйвазова братом-близнецом.

“Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко друг с другом и интересно”, – добавил поп-король.

Филипп признается, что несмотря на то, что они оба выбрали совершенно разные пути, их объединяет неподдельная страсть к жизни и музыке. Киркоров отметил, что мужчины до сих пор в отличной форме: “Архивное фото говорит само за себя! Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с “найди десять отличий”, но уже в стройном формате”.

Некоторые поклонники приняли Эйвазова за продюсера Александра Цекало. Но большинство все же решили, что настоящим двойником артиста является Филипп Киркоров.

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Источник — dni.ru
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