Раритетные фото Алины Кабаевой продают за большие деньги

03.05.2020 | 10:44

36-летняя Алина Кабаева не ведет социальные сети. Однако поклонники решили продать аккаунт с фотографиями спортсменки.

Алина Кабаева не один раз говорила, что ее нет в социальных сетях. Поэтому в интернете появилось множество страниц, которые создали поклонники спортсменки. Фан-аккаунты регулярно пополняются новыми снимками, при этом пользователи Сети рассказывают, что интересного происходит в жизни кумира.

Одна такая страница теперь продается в "Инстаграме". Аккаунт, на который подписаны более 60 тысяч человек, включая коллег Кабаевой, может перейти к другому владельцу за неопределенную сумму.

Поклонники с сожалением отреагировали на объявление. "Что случилось? Мы любим Алину", "Я не могу, это разрыв! Алина – уникальная, открытая и очень честная", "Было приятно наблюдать за такой личностью, ведь у нее только позитивные и светлые моменты", – написали фолловеры. Не исключено, что аккаунт перейдет в руки такому же заядлому поклоннику, который продолжит его вести также ответственно.

Напомним, у Алины Кабаевой есть только официальный сайт, с помощью которого спортсменка держит связь. Из-за отсутствия страниц в социальных сетях гимнастка считается одной из самых скрытных знаменитостей. О ее личной жизни мало кто знает. К слову, в прошлом году, по слухам, Кабаева родила двойню, однако сама спортсменка не подтвердила и не опровергла эту информацию.