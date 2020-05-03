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Певица Слава сравнила самоизоляцию с седьмым месяцем беременности

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Славе страшно думать, что будет дальше. Видимо певица была не готова к такому.

Анастасия Сланевская (Слава) выложила в свой инстаграм-аккаунт снимок девятилетней давности. Она показала поклонникам, как выглядела во время беременности. Знаменитость не случайно выбрала для публикации именно это фото.

Оказывается, находясь на карантине, Слава поправилась на несколько килограммов, и теперь она весит столько же, сколько и перед родами в 2011 году. "Что будет дальше? Изоляция" – написала певица.

Поклонники признались, что также страдают из-за лишнего веса, который успели набрать на карантине. "Самоизоляция – зло!", "Я сама поправилась на семь килограммов" – написали пользователи Сети. Нашлись и те, кто поддержал Славу. Они считают, что певица даже с лишними килограммами выглядит очень хорошо.

Напомним, у Славы есть единственный ребенок – дочь Антонина. Девочке в этом году исполнится девять лет. Ее отцом является 68-летний Анатолий Данилицкий, с которым певица до сих пор находится в отношениях. Недавно знаменитость показывала, как сейчас выглядит ее избранник. Пользователи Сети заметили, что Анатолий выглядит, как старик.

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Источник — dni.ru
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