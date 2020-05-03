«Молодая, красивая, умная…» Подробности четвертой женитьбы Андрея Макаревича

03.05.2020 | 09:36

Лидер группы "Машина времени" в четвертый раз связал себя узами брака. Факт женитьбы Андрей Макаревич долгое время скрывал.

По словам певца, бракосочетание состоялось еще в декабре минувшего года. Свадьбу играли не в России. Андрей Макаревич и его избранница решили отказаться от пышного торжества. "Выпили очень узким кругом. Никакого пафоса я не устраивал", – поделился музыкант.

Четвертую жену лидера группы "Машина времени" зовут Эйнат. Она еврейка. "Молодая, красивая, умная…" - описывает возлюбленную Андрей.

Артист и его жена пока в вынужденной разлуке. Макаревич самоизолирован в Москве, а супруга в Израиле. Девушка должна была прилететь к мужу, но границы закрыли из-за коронавируса. Теперь пара общается по видеосвязи. Вокалист ждет не дождется возможности обнять любимую, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Рассказал Андрей Макаревич и том, как познакомился с зазнобой. Влюбленные встретились в Эфиопии. Лидер группы "Машина времени" подчеркнул, что жена не имеет отношения к музыке и не является его поклонницей.

Напомним, с 1976 по 1979 год Андрей Макаревич состоял в браке с Екатериной Глазуновой. Второй супругой артиста стал врач-косметолог Алла Голубкина. От этих отношений у артиста есть сын Иван.

В конце 1990-х у музыканта был долгий роман с журналисткой Анной Рождественской. В 2000 году она родила Макаревичу дочь Аню. С 2003 по 2010 год участник группы "Машина времени" был женат на стилисте Наталье Голубь. Известно, что у артиста также еще есть взрослая внебрачная дочь Дана.