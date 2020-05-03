Любовница Жигунова повторяет печальную историю Заворотнюк

03.05.2020 | 13:52

Журналисты нашли любопытную информацию о Виктории Ворожбит, которая, как утверждает пресса, является новой избранницей актера Сергея Жигунова. Есть основания полагать, что спутница артиста повторяет печальную историю Анастасии Заворотнюк.

Актер Сергей Жигунов вновь оказался предметом для обсуждений в "глянцевом онлайне". Светские обозреватели пишут, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" проводит время с журналисткой Викторией Ворожбит.

Поводом для таких выводов стали фотографии с одинаковыми интерьерами, которые они публикуют в соцсетях. Многие отмечают поразительное сходство Ворожбит с бывшей избранницей Жигунова Анастасией Заворотнюк.

Как выяснилось, женщин объединяют не только внешние черты. Средства массовой информации обнародовали информацию, благодаря которой можно сделать вывод, что Ворожбит повторяет печальную историю Заворотнюк с долгами.

Данные о новой избраннице Жигунова появились на сайте судебных приставов. Работники ОСП намеревались взыскать с Ворожбит налоги, однако не смогли ее разыскать. Стоит отметить, что аналогичное дело Заворотнюк было закрыто по этим же причинам.

Ранее стало известно, что Сергей Жигунов разводится со своей супругой. Утверждалось, что бывшая жена артиста Вера Новикова пыталась отсудить у актера часть имущества, но решение было принято не в ее пользу.