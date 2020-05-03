Еще один музыкант обвинил Цоя в использовании чужой аранжировки

03.05.2020 | 15:02

Имя Анатолия Цоя стало известно всей стране. Вслед за популярностью победителя шоу «Маска» на телеканале НТВ стали преследовать скандалы.

Сначала бывшего участника проекта MBAND обвинила в краже певица POLINA. По словам артистки, Анатолий без разрешения использовал ее аранжировку на хит Пугачевой «Повози меня с собой». Портал day24 писал об этом и предложил своим читателям самостоятельно сделать вывод о «пиратстве», прослушав оба варианта композиции.

30 апреля с критикой на Цоя обрушился еще один музыкант. На этот раз Анатолию досталось от белорусского исполнителя Michael Soul, которого называют одной из ярчайших восходящих звезд восточной Европы.

Участник украинского варианта шоу «Голос» опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм пост.

Сейчас набирает популярность шоу «Маска» на телеканале НТВ. Суть шоу проста: известные артисты, облачаясь в огромные костюмы и закрывая собственные лица, исполняют cover-версии мировых хитов. А артисты в жюри пытаются угадать только по голосу, кто это поёт. Увлекательно, однако, но вопрос не в этом. Один из участников шоу — «Лев» — он же Анатолий Цой, он же бывший участник группы MBAND, грешит, по-моему, чересчур скопированными cover-версиями различных песен.

Его версия песни «Блюз» уж очень «сильно напомнила» мне мою версию этой песни, исполненную на шоу @goloskrainy_official.

Честно говоря, с одной стороны, — даже очень приятно, что именно моя версия вдохновила Анатолия, но с другой стороны стало грустно. Прочитав пост @repolinare понял, что такая ситуация произошла не только с моим кавером.

В целом, никаких обвинений, просто размышления… Но хочу сказать, что огромное количество каверов стали большими хитами, к примеру «I Will Always Love You» великой Whitney Houston. Мало кто знает, что это тоже кавер.

Я к тому, что это тоже труд — создать новую версию песни, изменив ее звучание или вокальную мелодию. Я всегда это делаю максимально под себя и вся милизматика, и украшения, которые добавляю, являются частью меня. И поэтому, когда смотрю на такие ситуации, думаю: а почему бы не сделать своё и, возможно, получится в миллион раз круче. Я, допустим, не отталкивался от оригинала и пытался звучать максимально непохоже.

В целом, решать вам, но ситуация мне кажется очень странной. Тем более, от популярных артистов, которые являются голосами и ориентирами нового поколения. Кто, как не они, должны быть за самобытность.

И если на обвинения певицы Polina Цой хотя бы отреагировал на своей странице в социальной сети, то слова белорусского музыканта Анатолий оставил без внимания.