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Задорожная рассекретила своего жениха

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Актриса и певица Настя Задорожная наконец приоткрыла завесу своей личной жизни. Она показала, как выглядит ее избранник.

В конце прошлого года Настя Задорожная сообщила поклонникам отличные новости. Актриса показала помолвочное кольцо, а это значит, что она готовится к свадьбе. Однако она не сообщила, как зовут ее возлюбленного, и не публиковала фото с ним. И вот недавно знаменитость все же решилась показать избранника подписчикам своего инстаграм-аккаунта.

Задорожная опубликовала черно-белое фото. На нем молодой человек положил голову на подушку, а Настя счастливыми глазами смотрит в камеру. Снимок Анастасия выложила по случаю дня рождения возлюбленного.

Как зовут будущего избранника и сколько ему исполнилось лет, актриса не уточнила. Зато она посвятила ему трогательные строки. "Так красиво. Как в книжке. Наша история самая трогательная. И я ее храню. И буду оберегать", – написала знаменитость.

Поклонники рады, что наконец актриса показала своего молодого человека. Пользователи Сети пожелали Задорожной любви и также поздравили мужчину с днем рождения. "Как красиво и искренне", "Самое главное - будь счастлива!", "Трогательное фото", – написали фолловеры.

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Источник — dni.ru
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