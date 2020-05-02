«Всему есть предел»: самоизолированная с семьей Акиньшина лишилась последних сил

02.05.2020 | 09:44

Популярная актриса переносит тяготы самоизоляции. Оксана Акиньшина признается, что сил терпеть карантин уже не осталось.

Больше месяца артистка находится дома с семьей. Из-за вспышки коронавируса и опасности заражения школы закрылись, однако обучение не прервалось. Дети Оксаны Акиньшиной теперь занимаются удаленно.

Артистке приходится помогать наследникам осваивать новые темы. К учебному процессу даже подключился муж знаменитости, Арчила Геловани. Супруг актрисы объясняет детям математику на английском языке.

Заботы об отпрысках лишь на время отвлекают Оксану Акиньшину от хандры из-за самоизоляции. "Все равно раз в две недели становится невмоготу. Ходишь по дому, как кошка, и думаешь: больше не могу. А еще очень хочется в ресторан и в самолет", – цитирует звезду Vogue.

Оксана Акиньшина раньше спасалась прослушиванием музыки, однако и она уже успела надоесть. "Всему есть предел. Невозможно четыре недели слушать музыку", – призналась знаменитость. Чтобы скрасить рутину, актриса купила несколько глянцевых журналов.

Добавим, на днях на платформе More.tv вышел фильм "Спутник". Оксана Акиньшина сыграла в нем одну из главных ролей. Режиссером картины выступил Егор Абраменко.