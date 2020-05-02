Устроившей разборки с Разиным Кудрявцевой пророчат позорный провал

02.05.2020 | 18:30

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы "Ласковый май" Сергея Разина. Знаменитость обвиняет музыкального менеджера в клевете. Между тем популярный блогер считает, что из этого дела телеведущая выйдет проигравшей.

Кудрявцева и Разин конфликтуют же давно. Знаменитости постоянно оскорбляют друг друга в публичном пространстве.

В прошлом году Сергей написал на своей странице в "Инстаграм", что много лет назад Лера работала проституткой. Продюсер сообщил, что в 90-х во время гастролей участники группы вызвали девушек легкого поведения. Среди приглашенных девиц была Кудрявцева.

Спустя время теледива подала на продюсера в суд. Лера требует взыскать с него 2,5 миллиона рублей. Соответчиком по делу выступает известная газета, которая опубликовала пост менеджера "Ласкового мая". В случае удовлетворения иска Кудрявцевой издание обязано будет заплатить ей 500 тысяч рублей.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал скандальный блогер Лена Миро. Обозревательница считает, что перспективы выиграть дело у Леры Кудрявцевой нет. Более того, судебное разбирательство ее опозорит.

"Когда бывший депутат Разин притащит в суд свидетелей, которые подтвердят занятия Леры сексом за деньги, решение будет однозначным – отказ в иске. Судья, конечно, офигеет от людей, дающих такие показания, а Лера, вместо компенсации, получит решение, фактически означающее, что ее социальная ответственность очень низка", – написала Лена Миро в личном ЖЖ.

Обозревательница считает, что, в конце концов, Лера Кудрявцева останется с официальным документом, который подтвердит слова Андрея Разина. Такого, по словам Лены Миро, в отечественном шоу-бизнесе еще не было.