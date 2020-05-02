«Рот помой»: Гузеева взбесилась из-за замечания

02.05.2020 | 19:51

Ведущая программы "Давай поженимся!" известна крутым нравом. Лариса Гузеева в очередной раз доказала, что никому не даст себя в обиду.

Знаменитость изолировалась дома с мужем. Телеведущая призналась, что благодаря карантину научилась видеть красоту даже в мелочах. В "Инстаграме" Лариса Гузеева опубликовала фотографию своего цветка на подоконнике. "Всем легкости бытия и радости", – обратилась она к пользователям.

Некоторые подписчики обратили внимание, что звезда давно не мыла окна в доме. "Окно помой", – написал один из пользователей. "Рот помой", – ответила ему взбешенная телеведущая. "Как можно зайти на страницу к человеку и ему же нахамить? В голове не укладывается", – поддержал Ларису Гузееву поклонник.

Напомним, недавно от актрисы съехала дочь Ольга. Девушка снимает квартиру со своим возлюбленным. Пара поселилась в апартаментах в спальном районе. Спит дочь Ларисы Гузеевой на матрасе – кровати у нее пока нет. Наследницу актрисы такие неудобства не смущают.

Отметим, что несмотря на режим самоизоляции ведущая шоу "Давай поженимся!" вынуждена регулярно ездить на съемки. Так, на днях стало известно, что Лариса Гузеева нарушила скоростной режим. Ее автомобиль "Лексус" превысил допустимую скорость на 40 километров в час.