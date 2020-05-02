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Поклонники Киркорова пожаловались на «больной» вид короля эстрады

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Вчера, 30 апреля, король российской эстрады праздновал свой день рождения. Певцу исполнилось 53 года. Он решил провести этот день не только со своими родными и близкими, но и посетить передачу своего давнего друга Ивана Урганта.

Беседуя с телеведущим, Филипп Киркоров проговорился о том, что сильно похудел во время самоизоляции. Народный артист упомянул, что сбросил около 30 килограммов.

По словам короля эстрады, никаких диет он не придерживался, да и цели так сильно похудеть у него не было.

“Все получилось само собой. Только гимнастикой занимался ежедневно”, – прокомментировал свой внешний вид певец.

В одном из интервью Киркоров рассказывал, что уже давно отказался от сладостей и мучных изделий. Кроме того, он начал практиковать интервальное голодание: народный артист не употреблял пищу по 16 часов каждый день. Певец признавался, что всерьез занялся спортом и больше не дает себе поблажек. Он стал регулярно заниматься с личным тренером и отслеживать результаты.

В связи с тем, что все тренажерные залы закрыты, Филипп Киркоров продолжает тренироваться в домашних условиях. Певец даже создал отдельную вкладку в своем инстаграм-аккаунте для того, чтобы делиться со своим подписчиками видео, на которых запечатлены тренировки, приводящие мышцы в тонус.

Поклонники Киркорова не смогли устоять и прокомментировали изменения во внешнем виде артиста.

“Филипп, остановитесь, хватит худеть. Такие нагрузки до добра не доведут. Уж очень вы исхудали”, – обеспокоились фанаты поп-короля.

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Источник — dni.ru
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