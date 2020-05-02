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Одна из бывших жен неожиданно вступилась за избивающего женщин Башарова

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Недавно знаменитый актер и телеведущий сделал громкое признание. Артист подтвердил слухи о том, что поднимал руку на двух своих бывших жен – Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову.

Соответствующее заявление Марат Башаров сделал в эфире телешоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Рукоприкладство привело к распаду его последнего брака с Шевырковой, с которой он прожил два года. Отношения закончились тем, что женщина попала в больницу со сломанным носом.

Башаров рассказывал, что неоднократно пытался вернуть Елизавету. Однако бывшая супруга предпочитает сохранять дистанцию.

За мужчину неожиданно вступилась одна из его первых спутниц – актриса Татьяна Шитова. По словам 44-летней артистки, звезда телеэкранов не заслужил травли, которая развернулась против него в Сети. Шитова отметила, что Марат – действительно темпераментный мужчина, однако это компенсируется широкой душой.

Женщина отметила, что Марат Башаров никогда не скупился на внимание и подарки для своих возлюбленных. Кроме того, Татьяна обратила внимание, что актер хорошо воспитан и отличается добротой и искренностью.

"Я уже говорила, мне приятно это повторить, Марат – человек фейерверк! Я всегда буду его поддерживать", – заявила актриса.

Шитова добавила, что если бы Башаров не признался в содеянном, она бы никогда не подумала, что он способен на рукоприкладство.

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Источник — dni.ru
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