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Жигунов с женой делят имущество на фоне сплетен о любовнице актера

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Судя по всему, 57-летний актер Сергей Жигунов разводится с женой, 61-летней Верой Новиковой. Они начали раздел имущества.

Официально брак супруги пока не расторгли, тем не менее несколько месяцев назад они начали делить нажитое. Вера Новикова подала иск в Останкинский суд Москвы. Супруга знаменитости требовала признать одну из столичных квартир Сергея Жигунова совместным имуществом. Фемида встала на сторону актера, Новиковой отказали.

Сергей Жигунов и его пока еще жена комментировать ситуацию не хотят. Общаясь с журналистами, Новикова отправляет их к артисту. Актер, в свою очередь, призывает не обращать внимания, сообщает StarHit.

Отметим, что слухи о разводе Сергея Жигунова муссируются прессой уже давно. По некоторым данным, актер живет с журналисткой Викторией Ворожбит. В соцсети пара выкладывает одинаковые снимки: кота и виды подмосковного особняка. Интересно, что многие поклонники отмечают невероятную схожесть новой девушки знаменитости с его экс-любовницей Анастасией Заворотнюк.

Жигунов и Ворожбит познакомились во Владивостоке в 2018 году, где артист устраивал фестиваль "Утро Родины". На первом смотре Виктория работала пиарщицей, а уже на втором стала директором.

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Источник — dni.ru
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