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«Женщина мечты»: Киркорову напророчили венчание

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Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. Однако за всю свою жизнь артист был женат всего один раз. После развода с Аллой Пугачевой общественности ничего не известно о его личной жизни.

Брак Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой распался в 2005 году. И если примадонна российской эстрады чуть ли не сразу вышла замуж за Максима Галкина, то король шоу-бизнеса до сих пор один. Поклонники не видят его в компании спутниц, да и сам артист не ведет разговоров на эту тему.

Ясновидящая и таролог Галина Янко сделала прогнозы, касающиеся личной жизни Киркорова. Так, в следующем году Филипп встретит женщину своей мечты. Избраннице будет около 35 лет. Ожидается официальный брак, даже пройдет венчание. Однако общих детей у возлюбленных не будет, заявила Янко.

Таролог также рассказала о развитии карьеры знаменитого артиста, пишет WomanHit. Оказывается, в будущем Киркоров должен представить поклонникам роскошную концертную программу, похожую на представления цирка "Дю Солей". Зрители придут в восторг, а сам Филипп получит хороший доход.

Янко отметила, что Киркорова ждет еще долгая жизнь и карьера. Однако она предостерегла поп-короля: Филиппу стоит следить за весом и не употреблять жирную пищу, иначе возможны серьезные проблемы со здоровьем.

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Источник — dni.ru
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