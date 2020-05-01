Участвующую в «Танцах со звездами» Порошину взяли «на слабо»

01.05.2020 | 18:16

Актриса Мария Пороша участвует в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Актриса рассказала, какие комплексы ей пришлось преодолеть на проекте.

После каждого выпуска "Танцев со звездами" телезрители активно обсуждают оценки, которые члены жюри ставят участникам. Многие из них считают, что эксперты дают слишком низкие баллы. Участница проекта Мария Порошина рассказала, как относится к оценкам профессиональных танцоров.

Актриса не обижается, если члены жюри проявляют строгость. Она считает, что у каждого эксперта свой подход. Кто-то оценивает технику танца, кому-то важен артистизм. Например, некоторые члены жюри могут простить неудавшуюся поддержу, а другие, наоборот, не прощают ошибок. Поэтому Порошина не зацикливается на оценках.

Для Марии важно преодолеть комплексы и неумения. В этом знаменитости помогает Евгений Раев, ее партнер в шоу. "Моя главная цель на проекте – перенять у Жени хоть частицу его опыта", – цитирует Порошину портал "7 дней". Иногда танцор очень строг с актрисой, требует от нее профессионализма. Также случаются моменты, когда Евгений, напротив, достаточно снисходителен к своей партнерше и ставит номера, исходя из ее умений. "В общем, пробует меня "на слабо", – смеется актриса.

Порошина отметила, что у Раева есть сила духа, талант и тренированное тело. Этого так не хватает Марии, но она делает все, чтобы не подвести его.