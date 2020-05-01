Сетевое издание|18+|Пятница|1 мая 2020|16:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |

Полезное

«Свезло дураку»: Макаревич тайно женился в четвертый раз

Печать

Участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич дал откровенное интервью. Музыкант сообщил, что вновь связал себя узами брака.

Андрей Макаревич рассказал, что церемония бракосочетания прошла недавно. Однако имя избранницы и подробности свадьбы он отказался раскрыть. Музыкант пояснил, что не любит делать пиар из своей личной жизни.

В беседе с корреспондентом радио "Свобода" участник группы "Машина времени" также отметил, что у него сложилась счастливая судьба. "Свезло дураку", – сказал Андрей Макаревич.

Напомним, музыкант был женат трижды. С 1976 по 1979 год Андрей Макаревич состоял в браке с Екатериной Глазуновой, дочерью известного политобозревателя Игоря Фесуненко. Второй супругой артиста стала врач-косметолог Алла Голубкина. У пары есть сын Иван.

В конце 1990-х годов музыкант длительное время состоял в отношениях с журналисткой Анной Рождественской. В 2000 году возлюбленная родила Андрею Макаревичу дочь Аню. С 2003 по 2010 год участник группы "Машина времени" был женат на стилисте Наталье Голубь.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте