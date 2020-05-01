«Свезло дураку»: Макаревич тайно женился в четвертый раз

01.05.2020 | 16:09

Участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич дал откровенное интервью. Музыкант сообщил, что вновь связал себя узами брака.

Андрей Макаревич рассказал, что церемония бракосочетания прошла недавно. Однако имя избранницы и подробности свадьбы он отказался раскрыть. Музыкант пояснил, что не любит делать пиар из своей личной жизни.

В беседе с корреспондентом радио "Свобода" участник группы "Машина времени" также отметил, что у него сложилась счастливая судьба. "Свезло дураку", – сказал Андрей Макаревич.

Напомним, музыкант был женат трижды. С 1976 по 1979 год Андрей Макаревич состоял в браке с Екатериной Глазуновой, дочерью известного политобозревателя Игоря Фесуненко. Второй супругой артиста стала врач-косметолог Алла Голубкина. У пары есть сын Иван.

В конце 1990-х годов музыкант длительное время состоял в отношениях с журналисткой Анной Рождественской. В 2000 году возлюбленная родила Андрею Макаревичу дочь Аню. С 2003 по 2010 год участник группы "Машина времени" был женат на стилисте Наталье Голубь.