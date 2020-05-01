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Совет Виктории Макарской «о смирении перед выходками мужа» может вызвать волну негодования

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Антон и Виктория Макарские уже более 20 лет показывают миру пример прекрасных семейных отношений. В хронике скандалов и семейных разборок фамилия Макарских никогда не фигурировала.

Антон и Виктория вместе выступают, вместе отдыхают, вместе воспитывают двоих прекрасных детей – Марию и Ивана. Сейчас Макарские ждут «воли высшей инстанции» на третьего ребенка.

Как выяснилось, дело вовсе не в спокойном характере супругов. Скандалы бывают у всех, вот только выносить сор из избы Антон и Виктория не любят. Макарская на своей странице в социальной сети «Инстаграм» поделилась с подписчиками рецептом семейного благополучия. Виктория призвала женщин быть терпимее, не высказывать недовольство, быть милой и заботливой по отношению к супругу.

«Незачем тебе делиться, даже с лучшею подругой, теми нежными словами, что тебе любимый шепчет, — моя прабабушка любила этот стишок и всегда добавляла от себя: «А если когда-то что-то и покрепче мужик «б**кнет», ну и что? Этими «поб**шкушками» тем более ни с кем не делись! (орфография и пунктуация авторы сохранены. – Прим. ред.)», – начала свою мысль Виктория.

«Он, может, и не тебя вообще имеет ввиду, и не на тебя вовсе сердится, в голову-то ему не заглянешь. А в жизни всяк бывает, на то ты и рядом, чтобы успокоить мужа и пожалеть, радуйся жизни! А не хочешь быть такой женой, так, смотри, не жалуйся потом: другая какая-нибудь быстренько с радостью и успокоит, и пожалеет! А ты всеми силами старайся всегда быть ДОБРОЙ, ты же ЖЕНА! И не думай о плохом. Муж поворчит-поворчит, поорёт-поорёт, глянь — а ты ходишь приветливая и не злая. И на твоём спокойном фоне он выглядит дурень дурнем. Поцелуй и скажи: -«Пойдём чай пить, «бубнилка» мой любимый! Пока ты барагозил, я вкусный пирог испекла!» P/S А я прабабушку свою слушаюсь и всё-всё делаю, как она учила:) И ни разу об этом не пожалела. ЦАРСТВО ЕЙ НЕБЕСНОЕ, моей родной учительнице», — закончила свою мысль Макарская.

Некоторые интернет-пользователи с удивлением отметили: «А побои надо тоже терпеть?» Вполне вероятно, что совет Виктории Макарской может выйти ей боком.

Тема рукоприкладства в семейных отношений особенно актуальна в последние дни. Не утихает скандал вокруг Марата Башарова, о котором писало издание day24. Актер бил своих предыдущих жен.

Продолжается травля Тодоренко, которая началась после ее интервью Peopletalk.

Тогда Регина заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему - ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?». Позже ей пришлось извиняться за свои слова. В Сети началась массированная атака на Тодоренко и на ее семью. Многие крупные компании разорвали с ней рекламные контракты, а журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года».

Источник — day24.ru
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