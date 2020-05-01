Сетевое издание|18+|Пятница|1 мая 2020|19:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Разин пригрозил Кудрявцевой серьезными последствиями: Есть много материалов об этой даме

Печать

Андрей Разин принял иск Леры Кудрявцевой. Продюсер группы "Ласковый май" пообещал рассказать о телеведущей шокирующие подробности.

В прошлом году менеджер группы "Ласковый май" опубликовал в социальных сетях пост, где рассказал, как во время гастролей в 90-х годах вместе с музыкантами вызвал девочек в номер отеля. По словам Андрея Разина, среди них была и будущая телеведущая Лера Кудрявцева.

Знаменитость назвала слова музыкального продюсера "чудовищной ложью" и спустя несколько месяцев подала на него в суд. Актриса намерена взыскать с Андрея Разина 2,5 миллиона рублей. Также Лера Кудрявцева требует 500 тысяч рублей от крупной газеты, которая опубликовала пост менеджера.

Продюсер группы "Ласковый май" прокомментировал ситуацию в личном микроблоге в "Инстаграме". Андрей Разин пообещал, что будет принимать активное участие в расследовании и вести прямой эфир из зала суда. "Я предоставлю дополнительно столько материалов об этой даме, что ого-го", – пригрозил он.

Также продюсер заявил, что раскроет правду о появлении на свет дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Он сообщил, что лично знает суррогатную мать, которая помогла супругам. Отметим, что сама телеведущая не раз говорила, что родила Марию сама.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте