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«Предохранение от Филиппа»: поздравление Галкина Киркорова довело народ до слез

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Максим Галкин присоединился к многочисленным поздравлениям Филиппа Киркорова. Правда, юморист решил затмить всех и рассмешить пользователей Сети.

Максим Галкин оригинально поздравил Филиппа Киркорова с 53-летием. Он опубликовал в своем инстаграм аккаунте видео, которое снял с королем российской эстрады три года назад. На нем именинник показывает содержимое своей аптечки.

В начале ролика Галкин предупреждает зрителей, что речь пойдет "о предохранении от Филиппа". Далее голосом Елены Малышевой юморист обратился к артисту и попросил его начать рассказывать. Киркоров со всей серьезностью демонстрировал таблетки, свечи и спреи, а также делился своим мнением по поводу препаратов. Правда, певец делал это очень смешно, за кадром слышен неистовый хохот. "Со всех сторон надо предохраняться", – объяснил Филипп.

Под публикацией Максим написал, что поздравляет с днем рождения "человека, который всегда готов". По мнению юмориста, Киркоров уже тогда был готов к пандемии.

В комментариях отметились многие знаменитости. Все они не смогли сдержать эмоций и буквально плакали от смеха. Такая же реакция была и у поклонников. Они отметили, что видео сделало их день. "Умеете повеселить нас всех", "Посмеялась от души", "До слез смеялась", – написали фолловеры.

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Источник — dni.ru
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