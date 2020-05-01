Первый канал уже год не платит Малышевой за программу

01.05.2020 | 20:48

Первый канал задолжал ведущей программы "Жить Здорово!" кругленькую сумму. Елена Малышева хорошо зарабатывает, рассказывая телезрителям о том, как правильно какать.

Программу "Жить Здорово!" для "главной кнопки" страны снимает компания "ПМ Партнеры". Елена Малышева является совладелицей организации.

Первый канал уже год не платит гонорары Елене. У телевизионщиков перед доктором скопился огромный долг – 150 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что оставшаяся без зарплаты Елена Малышева отнюдь не бедствует. У знаменитости сразу шесть компаний.

Например, организация, продающая фасованную еду, за последние два года принесла ведущей 103 миллиона рублей прибыли. Медицинский портал "Здоровье.Инфо" за тот же период заработал для Елены более 15 миллионов рублей. Тем не менее, программа "Жить Здорово!" является главным активом звезды. Малышева выкачивает огромные средства из Первого канала.

Напомним, на днях стало известно, что Елена Малышева является владельцем огромного дома в Америке. По некоторым данным, зарубежные владения теледивы стоят 420 миллионов рублей. Дворец звезды шоу "Жить Здорово!" находится неподалеку от Нью-Йорка. Знаменитость приобрела его еще в 2016 году. Часть средств на покупку Елена Малышева взяла в банке под проценты.