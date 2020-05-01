На Кокорина и Мамаева снова подали в суд за драку двухлетней давности

01.05.2020 | 14:49

И это не шутка. Футболисты сборной России по футболу еще долго будут отмываться от скандала, в который они угодили утром 8 октября 2018 года.

Тогда спортсмены поучаствовали в двух драках. В итоге в мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил обоих к реальным срокам наказания. Кокорин получил полтора года лишения свободы, Мамаев один год и пять месяцев.

Пострадавшими по факту побоев и хулиганства были признаны глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Именно телеведущая теперь обратилась в полицию. Два года назад компания во главе с Кокориным и Мамаевым подралась с ее водителем. Он ждал телеведущую со съемок. Слово за слово завязалась перепалка, которая переросла в кулачный бой. Соловчуку сломали нос.

Ушакова требует с футболистов 300 тысяч рублей за разбитое стекло «Мерседеса» и испачканный кровью салон транспортного средства. По всей видимости, спортсменам придется раскошелиться.