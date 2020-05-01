Полезное

Голодала шесть дней: Джанабаева поставила эксперимент

Печать

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева тщательно следит за своей внешностью. Ради идеальной фигуры знаменитость готова на многое.

В недавнем интервью жена Валерия Меладзе поведала, что регулярно занимается спортом и употребляет полезные продукты. Певица отметила, что долго искала свою систему питания и даже однажды решилась на серьезный опыт: она голодала шесть дней.

"Такие эксперименты нужно проводить только под контролем специалиста", – уточнила Альбина Джанабаева. По ее словам, голодание – это огромный стресс для организма. Конечным результатом своего эксперимента знаменитость осталась недовольна.

Сейчас Альбина Джанабаева питается по осознанной схеме: она садится за обеденный стол, только когда действительно голодна. Иногда звезда практикует интервальное голодание. "Я никогда не перекусываю на бегу, каждый прием пищи – это отдельное удовольствие", – приводит слова жены Валерия Меладзе "7Дней".

Напомним, в начале января Альбина Джанабаева отправилась вместе с супругом в Лапландию. Певица увидела северное сияние и даже прокатилась на упряжке, запряженной собаками. Тогда многие поклонники обратили внимание, что знаменитость набрала лишний вес во время отдыха.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте