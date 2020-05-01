«Берегите себя»: перенесшая тяжелую болезнь Бабкина впервые вышла на связь

01.05.2020 | 10:41

Надежда Бабкина впервые за долгое время вышла на связь. Певица рассказала россиянам о своем самочувствии.

В начале апреля артистка была доставлена в больницу с симптомами пневмонии. По некоторым данным, знаменитость находилась на грани жизни и смерти – ее подключили к аппарату вентиляции легких и ввели в искусственную кому. К счастью, врачам удалось стабилизировать ее состояние.

Сегодня, 1 мая, Надежда Бабкина впервые обратилась к поклонникам. В личном микроблоге в "Инстаграме" певица сообщила, что ей удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Она поблагодарила врачей за своевременную помощь, грамотное лечение и высокий профессионализм.

Певица добавила, что уже находится дома. "Я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам", – продолжила Надежда Бабкина. Также она обратилась ко всем неравнодушным людям, которые переживали и молились за нее. "Берегите себя и свое здоровье!", – заключила Надежда Бабкина.

В комментариях к посту отметились не только рядовые поклонники, но и знаменитости. С выздоровлением артистку поздравили певица Алсу, продюсер Иосиф Пригожин, композитор Игорь Николаев, исполнитель Николай Басков. "Любим вас и желаем вам крепкого здоровья", – написал один из пользователей.