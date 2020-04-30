«Презервативы «Пупырка»: Киркоров сыграл популярного вокалиста

30.04.2020 | 16:43

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров принял участие в новом проекте "#вмаскешоу". Вместе с певцом в скетчкоме снялись Михаил Галустян, Ольга Медынич, Марина Федункив, Максим Лагашкин, Яна Кошкина, Михаил Тарабукин, Владимир Сычев и другие.

В сериале Киркоров сыграл почти самого себя. Его герой – суперпопулярный вокалист, который остается без заработка из-за карантина. Персонаж Филиппа должен гасить ипотеку за шикарный особняк и платить по счетам. Чтобы свести концы с концами, оставшаяся без гроша звезда соглашается на позорную рекламу дешевых презервативов "Пупырка".

Также в скетчкоме снялась известная актриса Ольга Медынич. Вместе с ней в кадре появится ее муж Джемал Тетруашвили. Ольга играет психолога, который сам то и дело впадает в истерики.

"Конечно, это комедия, причем с карикатурным существованием в кадре. А вообще, формат такой съемки – прекрасный выход из ситуации. Хорошо, что мы не унываем, а делаем новые классные проекты", – рассказала о "#вмаскешоу" Ольга Медынич.

Над сериалом работали известные режиссеры Рустам Ильясов, Марюс Вайсберг, Марк Горобец и Константин Смирнов. Премьера проекта "#вмаскешоу" состоится 4 мая. Картина будет выходить по две серии в неделю на онлайн-платформе more.tv, а также на цифровых ресурсах "СТС Медиа".