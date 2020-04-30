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После развода бывший муж попытается посадить Лолиту в тюрьму

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Лолита Милявская официально стала свободной от обязательств женщиной. Сегодня, 30 апреля, в суде был оформлен развод между певицей и ее пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

За долгим бракоразводным процессом следила вся страна. Бывшие супруги в чем только не обвиняли друг друга, а Лолита и вовсе, грозилась посадить экс-возлюбленного за решетку.

Несмотря на то, что большая часть судов и ЗАГСов сейчас закрыты или работают в специальном режиме, для Милявской было сделано исключение. Присутствующие в зале были облачены в маски и перчатки. Они соблюдали положенную дистанцию.

Развод был оформлен так, что теперь бывшие супруги не должны ничего друг другу. Во время процесса не обошлось без скандала.

«На суде он обвинил Лолиту в клевете. Постоянно пишет какие-то доносы – то почту вскрыли, то опровергает, что кормил ее наркотиками. То есть, еще будучи в браке, зарабатывая походами на телек за счет Лолиты, он пытается посадить ее в тюрьму, выдвигая против нее все новые и новые иски», – сообщил журналистам Жорин.

Юрист Лолиты подчеркнул, что по их мнению, брак Иванова и его подзащитной был фиктивным. Якобы мужчина благодаря этому и предыдущему союзу, смог получить российское гражданство. Сам Иванов это отрицает.

Лолита не собирается оставлять ситуацию без внимания. Адвокат певицы уже обратился в правоохранительные органы с целью проверки данного факта. По словам Жорина, теперь они постараются сделать процесс не публичным, чтобы Иванов не смог лишний раз попиариться на телевидении за счет Милявской.

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Источник — day24.ru
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