Перенесший инсульт Дибров ужаснул зрителей «Модного приговора»

30.04.2020 | 17:41

Дмитрий Дибров стал новым ведущим шоу "Модный приговор". Однако он заменил Александра Васильева ненадолго – договор со звездой заключили на пять выпусков.

Накануне вышла первая передача с участием знаменитости, и реакция зрителей в Сети не заставила себя ждать. Многие посчитали, что артист абсолютно не подходит на роль эксперта моды.

Народ потребовал вернуть Александра Васильева на законное место. Некоторые при виде Дмитрия Диброва не могут отделаться от ощущения, что смотрят "Кто хочет стать миллионером?". Дискуссия по поводу нового ведущего развернулась в комментариях инстаграм-аккаунта шоу "Модный приговор".

"Хорошо,что не Волочкову прислали", "Каждый человек хорош на своем месте. Ждем возвращения А.Васильева с нетерпением!", "Слишком мудрено и интеллектуально вещал:-) бедная девушка временами не совсем в его речи врубалась :-)", "Только Васильев!Диброва не хочу даже смотреть", "Еще б спортивного комментатора поставили (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявили поклонники программы.

Некоторые фолловеры отметили, что Дмитрий кажется нездоровым. После инсульта знаменитость сильно сдала и теперь выглядит гораздо старше своих 60 лет.

Напомним, что Александр Васильев восстанавливается после воспаления легких. Мужчина недавно выписался из больницы. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.