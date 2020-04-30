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Отсутствовал дома несколько лет: потерявшего память деда Подольской обнаружили случайно

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Россия готовится отметить 75-летие со дня окончания Великой Отечественной Войны. Кажется, что в нашей стране нет семьи, которых бы не коснулась она. Сегодня, в преддверии юбилейной даты, люди вспоминают своих героев.

Наталья Подольская родилась в Могилеве. Беларусь, как известно, приняла на себя первый удар от немецко-фашистских войск. В сражении с гитлеровцами участвовал и дед Подольской.

"Мой дедушка – Темин прадед – во время войны пропал без вести после того, как его контузило, – написала певица в своем профиле в "Инстаграме". – Его искали, и уже после войны прадед нашел сына в одном из хозяйств. Дед ничего не помнил – вследствие контузии развилась амнезия, которая потом медленно ушла и деду со временем удалось вспомнить дом и родных".

Корреспондент "Дни.ру" выяснил подробности этой драматичной истории со счастливым концом. Оказалось, что Алексей, будущий дед Наталья, ушел на войну совсем юным мальчиком и пропал без вести. Безутешные родители убивались, горевали, но не теряли надежды. А после война нашли парня на Алтае, где Алексей работал пастухом. Оказалось, что его ранило в голову, контузило, и он совершенно лишился памяти, не знал, кто он и откуда. Процесс восстановления растянулся на много лет.

В память о тех событиях певица с сыном Темой приняла участие в акции "Сад памяти", цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

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Источник — dni.ru
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