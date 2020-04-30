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Ночная привычка Пригожина не дает Валерии нормально спать

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не может отказаться от ночного перекуса. Знаменитость заставила супругу, певицу Валерию, в полночь готовить салат.

"Голод берет свое. Хоть мне и стыдно перед Лерочкой, но я так вкусно не могу даже салат приготовить", – сказал Иосиф Пригожин. После этого продюсер показал, как его возлюбленная нарезает овощи.

Валерия сообщила супругу, что в последний раз так поздно пришла на кухню. Артистка отметила, что с завтрашнего дня "ресторан", к которому так привык Иосиф, будет закрываться в десять вечера. "Потому что только в ресторане так можно: заказал и… Вытащил меня из кровати", – посетовала вокалистка.

В свое оправдание Пригожин заявил, что за день ел всего один раз. Супруга продюсера напомнила ему про завтрак. По словам Валерии, утром Иосиф съел тазик тыквенной каши.

Видео, на котором вокалистка и ее муж спорят на кухне, можно найти в "Инстаграм" Пригожина. Подписчики Иосифа назвали ролик трогательным. В комментариях к публикации появилась и певица Валерия. "Не хочет худеть, пусть не худеет", – написала они и добавила, что решила не расстраиваться из-за необузданного аппетита мужа.

"Лера, покормите Йосю! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", Не вредничайте. Мужа надо покормить. Не смотря на часы", "Бедный Йосиф......про тыквенную кашу на завтрак забыл! Вас Лера всегда на диете держит? Или только на карантине? Жесткач!", – отмечали поклонники.

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Источник — dni.ru
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Шрек ссытся?

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Как же долго не было вестей про них!

Гость||

Алла Юрьевна Перфилова без макияжа.

Имя: Гость
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