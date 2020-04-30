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Нагиев с пышной шевелюрой насмешил народ

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Артист Владимир Сычев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте забавное фото с Дмитрием Нагиевым. Видимо, кадр сделан во время съемок очередного костюмированного шоу.

На голове у Сычева красуется парик с кудряшками в стиле диско, а под носом приклеены густые усы. На селфи можно рассмотреть только верхнюю часть образа. Однако этого достаточно, чтобы понять, что мужчин нарядили в стиле 70-х годов прошлого века.

Дмитрий Нагиев предстал на фото в солнечных очках в толстой оправе квадратной формы. На голове несвойственная артисту густая шевелюра. Шея украшена платком и аккуратной подвеской в форме сердца.

"Модно, стильно, современно))) Архив! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – подписал снимок Владимир Сычев.

Поклонники с восторгом приняли забавное фото кумиров. Фолловеры решили поупражняться в остроумии и, можно сказать, устроили соревнование на самый смешной комментарий под постом. Особенно часто артистов сравнивали с популярными в Советском Союзе ВИА "Сябры" и "Песняры".

"Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Хиппуете стиляги?! Куда только коммунисты смотрят? Тлетворное влияние Запада.", "Джоны Леноны, или белорусская группа Песняры", "Сябры... Зачем Володька усы не сбрил?", "Привет из 70 тых!", "Где-то семидесятые, песнярские усы, а одежда, сейчас смешно, раньше было – супер", – отметили поклонники.

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Источник — dni.ru
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