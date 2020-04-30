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Изменившаяся Оксана Федорова нашла «пополнение» на своем участке

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Оксана Федорова – счастливая мать сына и дочери. Однако совсем скоро в семье известной модели и ведущей появятся новые малыши.

Оксана Федорова, как и все в стране, находится в самоизоляции. Популярная ведущая, лицо детской программы "Спокойной ночи, малыши!" живет с семьей за городом. Однако дома она все время не сидит. Бывшая мисс Вселенная, когда становится совсем невмоготу, выходит на прилегающую к особняку территорию.

Тут есть не только прогулочные дорожки, но и внушительный пруд с утками. Оксана Федорова обнаружила в кустах можжевельника гнездо с яйцами. "Как можно было так сделать гнездо? Живем тут – и не заметили! Ждем пополнения!" – объявила довольная телеведущая. Модель насчитала целых 11 яиц. Совсем скоро появятся утята.

Многочисленные подписчики бурно отреагировали на видео. Актриса Екатерина Волкова отметила: "Ого какая приятная находка – вот милота скоро у вас будет – мама утка с выводком (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Федорова, убеждены фанаты, сильно изменилась. Модель открыла в себе певческий талант и продемонстрировала его в рамках нового телепроекта "Маска". На протяжении нескольких программ члены жюри не могли догадаться, кто скрывается под костюмом. Оксана покинула шоу до финала, но осталась довольна результатом и опытом.

Сейчас новоиспеченная певица занята домом, мужем и воспитанием детей. Ее дочь Лиза занимается танцами. Накануне, 29 апреля, она поздравила всех с Днем танца, исполнив специально разученную композицию.

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Источник — dni.ru
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