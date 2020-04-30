«Допустила большую ошибку»: Собчак поджала хвост и убежала от Соловьева

30.04.2020 | 11:28

Владимир Соловьев взял интервью у Ксении Собчак. Острая тема вокруг "крабового бизнеса", о котором рассказывал портал day24, телеведущей пришлась ей не по душе.

В разгар интернет-трансляции Ксения Собчак сбежала из эфира, поджав хвост. Она просто отключила видеосвязь.

Владимир Соловьев уверен, что это было спланировано. "Я считаю, что Ксения Анатольевна допустила большую ошибку", – цитирует журналиста сайт "Комсомольская правда".

Поведение знаменитости позволило аудитории прийти к определенным выводам. Судя по всему, Собчак испугали вопросы о том, кто проверял "крабовый бизнес" для инвестиций и какая роль была у нее. При этом Соловьев подчеркнул, что не проводил в эфире битву, а всего лишь задавал гостье четкие вопросы по существу.

У него возникло ощущение, будто Ксения Собчак что-то недоговаривает. Телеведущий заверил, что даже после этой истории готов обсудить с журналисткой ответное интервью. Теледива хотела, чтобы коллега пришел к ней на откровенную беседу.

Ранее Владимир Соловьев отказал Ксении Собчак в интервью. "Я не очень это люблю. Я не вижу искры", – пояснил он.