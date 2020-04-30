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Дмитрий Маликов раскрыл личную жизнь свой дочери

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Стефании Маликовой уже 20 лет. Девушка не рассказывает о своей личной жизни поклонникам, однако за нее это сделал отец.

Дмитрий Маликов стал гостем вечернего шоу Аллы Довлатовой на "Русском радио". Во время беседы певец подробнее рассказал про свою дочь Стефанию.

Маликов отметил, что его наследница развивается, становится добрее и умнее. Также девушка научилась готовить и теперь не ест то, что подает на стол домработница или супруга артиста. Сейчас Стефания мечтает отправиться за границу, отдохнуть в какой-нибудь стране.

Что касается личной жизни Маликовой, то и здесь ее отец скрывать ничего не стал. Он подтвердил, что у Стеши есть молодой человек. Однако он не знает, насколько серьезные у пары намерения. Артист лишь отметил, что у дочери отношения находятся в развитии. Правда, сейчас девушка не может встретиться с возлюбленным из-за режима самоизоляции.

Напомним, недавно Дмитрий Маликов написал песню про пандемию. В своем инстаграм-аккаунте певец опубликовал видео, где он исполняет эту композицию. Автором слов выступила Лилия Виноградова, которая сейчас находится в Италии и не понаслышке знает о происходящих в мире трудностях.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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