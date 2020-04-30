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«А мы работаем за 30 тысяч»: взбешенные россияне облили грязью владеющую роскошным дворцом Малышеву

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Елена Малышева влипла в грязный скандал. После того как стало известно о ее заграничной недвижимости, на ведущую обрушилась лавина негатива со стороны соотечественников.

Узнав о "родовом гнезде" звезды в США за 430 миллионов рублей, россияне пришли в шок. Большинство интернет-пользователей в комментариях осудили Елену Малышеву, обвинив в двуличии.

Они считают, что знаменитость не могла заработать такие деньги честным путем. "Она упала в моих глазах", "Откуда у этой клизмы столько бабла?", "Жить здорово" с Еленой Малышевой – название передачи обретает другой смысл", – написали россияне.

Некоторые призвали соотечественников устроить бойкот ведущей Первого канала. "Где же она столько нахапала? А прикидывается пушистой и добренькой. Люди, не смотрите больше ее передачи", – высказался один из критиков.

Народ возмущен: пока обычные россияне перебиваются как могут, Елена Малышева строит дворцы в США. "А мы работаем за 30 тысяч", – констатировал пользователь Сети.

Как писали "Дни.ру", дворец Елены Малышевой нашли на берегу реки Гудзон неподалеку от Нью-Йорка. Разоблачители утверждают, что он был куплен в 2016 году.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Да так помимо дома там ещё две квартиры, Лешик рассказал. В 11 лямов баксов вроде стоит.

Гость||

Навальный.Золотой дворец вашего любимого доктора

Гость||

В одном из интервью она заявила, что кароновирус для России является большим подарком, так как он смертелен для лиц пожилого возраста, а дети им не болеют вообще.

Имя: Гость
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