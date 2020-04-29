Влад Лисовец опубликовал уникальные снимки Жанны Фриске

29.04.2020 | 21:26

47-летний Влад Лисовец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото Жанны Фриске, которые мало кто видел. Поклонники были рады взглянуть на певицу и узнать, какой она была вне сцены.

Влад Лисовец, находясь на самоизоляции, решил перебрать архив фотографий и наткнулся на снимки 20– и 30-летней давности. Редкие кадры стилист опубликовал в "Инстаграме" и показал, как он выглядел в студенческое время, а также в период сотрудничества с группой "Блестящие". Лисовец тогда создавал сценические образы для участниц коллектива.

Пользователи Сети обратили внимание, что на некоторых снимках запечатлена Жанна Фриске. На них певица широко улыбается, примеряет новый наряд, изображает поцелуй с Владом и сидит в компании друзей. "Такая она была космическая. До сих пор думаю, что ее просто спрятали от нас и она тихо счастлива где-то очень далеко", – написала одна из поклонниц.

Также Лисовец отметил, что тогда он стал первым стилистом-телеведущим. Кроме того, раньше Влад был единственным человеком этой профессии, кто решил открыть салон красоты на свои деньги, без привлечения инвесторов.

Фолловеры поблагодарили стилиста за архивные снимки, с помощью которых можно взглянуть на закулисную жизнь знаменитостей.