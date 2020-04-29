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Сябитова усомнилась в адекватности ждущих идеального мужчину женщин

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Роза Сябитова считает, что женщины, которые фантазируют об образе идеального мужчины, не искренни, в первую очередь, сами с собой. Сваха порассуждала об этом в своем инстаграм-аккаунте.

Ведущая "Давай поженимся" Роза Сябитова уже много лет сводит мужчин и женщин, некоторые из них заключают счастливые браки. Поэтому знаменитость часто делится своим мнением и советами по поводу семейного счастья. Недавно сваха опубликовала в инстаграм-аккаунте пост, где порассуждала насчет образа "мужчины мечты".

Сябитова считает женщин, которые желают встретить именно того мужчину, критерии которого они сами придумали, неадекватными. В таких случаях, по мнению телеведущей, представительницы сильного пола неискренне отвечают на свои потребности.

Также Роза рассказала, зачем женщине искать идеального мужчину. Во-первых, чтобы за счет него чувствовать себя сильнее; во-вторых, подавить в себе комплексы, которые возникли после неудачных отношений; в-третьих, ради красивой жизни.

Сваха считает, что нужно различать, где фантазия, а где реальные требования для счастливой жизни. Интересно, что Сябитова сопроводила строки фотографией с итальянским актером Микеле Плачидо. Похоже, у телеведущей тоже есть свой образ идеального спутника жизни.

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Источник — dni.ru
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