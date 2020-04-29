Странная розовая папка в руках Путина на совещании вызвала много вопросов

29.04.2020 | 11:21

Вечером 28 апреля состоялось совещание Владимира Путина с губернаторами, во время которого президент выступил с обращением к народу. Многие обратили внимание на необычную деталь – папку розового цвета, которую раньше не видели в руках главы государства.

Первыми ее заметили журналисты, входящие в кремлевский пул. Странная розовая папка лежала на столе Владимира Путина с самого начала совещания.

Президент обратился к документам, лежащим в ней, во время выступления главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко. Путин открыл розовую папку и бегло ознакомился с материалами. Что находилось в ней, остается только гадать.

В Кремле используют цветовую систему для обозначения темы бумаг, которые находятся в папках. Например, зеленый указывает на документы с критическими замечаниями руководителям регионов.

Многие пользователи предположили, что в розовой папке могли быть данные по коронавирусу. Однако ранее документы этой тематики у Дмитрия Пескова были помечены желтым цветом.

Напомним, что Путин во время обращения к народу рассказал о продлении режима самоизоляции. Нерабочими были объявлены все дни до 11 мая: к праздникам добавили три дня – 6, 7 и 8 мая.

Кроме того, на совещании Путин сообщил, как страна будет отмечать День Победы 9 мая. Все массовые мероприятия отменены, однако россиян ждут красочные салюты и авиашоу.