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Странная розовая папка в руках Путина на совещании вызвала много вопросов

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Вечером 28 апреля состоялось совещание Владимира Путина с губернаторами, во время которого президент выступил с обращением к народу. Многие обратили внимание на необычную деталь – папку розового цвета, которую раньше не видели в руках главы государства.

Первыми ее заметили журналисты, входящие в кремлевский пул. Странная розовая папка лежала на столе Владимира Путина с самого начала совещания.

Президент обратился к документам, лежащим в ней, во время выступления главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко. Путин открыл розовую папку и бегло ознакомился с материалами. Что находилось в ней, остается только гадать.

В Кремле используют цветовую систему для обозначения темы бумаг, которые находятся в папках. Например, зеленый указывает на документы с критическими замечаниями руководителям регионов.

Многие пользователи предположили, что в розовой папке могли быть данные по коронавирусу. Однако ранее документы этой тематики у Дмитрия Пескова были помечены желтым цветом.

Напомним, что Путин во время обращения к народу рассказал о продлении режима самоизоляции. Нерабочими были объявлены все дни до 11 мая: к праздникам добавили три дня – 6, 7 и 8 мая.

Кроме того, на совещании Путин сообщил, как страна будет отмечать День Победы 9 мая. Все массовые мероприятия отменены, однако россиян ждут красочные салюты и авиашоу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

ПО 11 мая, журналисты пишут с ошибками и не знают смысл предлогов, позор!!!

Гость||

В розовой папке план победы над коронавирусом и секретные карты.

Гость||

Первоисточник сказал: ДО 11 мая включительно.

Гость||

Гость писал(a):

Первоисточник сказал: ДО 11 мая включительно
вот и журналисты должны не пропускать слово "включительно"

Гость||

В ней имена губернаторов. Вероятность 100%, что он не знает как нашего зовут!

Имя: Гость
Комментарий:

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