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Пугачеву втянули в грязный скандал с плагиатом

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Победителя шоу "Маска" на НТВ Анатолия Цоя обвинили в "воровстве" песни Примадонны. С претензией выступила белорусская певица Palina.

Девушка заявила, что бывший солист MBAND полностью позаимствовал ее видение песни Аллы Пугачевой "Позови меня с собой". Об этом она заявила в своем инстаграм-аккаунте.

Palina рассказала, что в августе 2019 года точно также адаптировала песню знаменитой певицы, сообщает Teleprogramma.pro. Более того, она сняла на нее клип. Того же, кто под маской Льва, она обвинила в нечестном использовании ее интеллектуального труда.

По словам оскорбленной звезды, Анатолий Цой даже не поблагодарил ее и не упомянул после исполнения. Артистка отметила, что ей обидно, что у большой дружной команды не нашлось ничего добавить от себя в аранжировку.

Напомним, в одном из выпусков шоу "Маска" Цой перепел трек Аллы Пугачевой. Тогда звездное жюри было шокировано новым видением популярного сингла.

Как писали "Дни.ру", в проекте победил Анатолий Цой, второе место досталось Карине Кокс, третья позиция у Ларисы Долиной. Необычный для российского зрителя конкурс понравился многим. Из-за карнавальных костюмов жюри сложно было определить, кто под маской, что позволило более объективно выставлялись оценки.

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Источник — dni.ru
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