Маликов вспомнил, как в него бросили камень на концерте

29.04.2020 | 10:05

Певец и композитор Дмитрий Маликов впервые вышел на большую сцену в 1988 году. Стадионным и камерным концертам с тех пор несть числа. Правда, не все заканчивались благополучно. Случалось даже, что артисту разбивали голову.

Сегодня Дмитрий, как и все остальные, находится в самоизоляции – дает онлайн-концерты, общается в видеочатах с многочисленными поклонниками. Во время очередной виртуальной встречи он рассказал о самом жутком случае в своей карьере.

"В 90-е на стадионе хулиганы кинули в меня камнем, серьезно разбили голову", – признался певец. Кровь лилась рекой, но все обошлось – врачи приехали быстро и помогли музыканту.

Теперь, видимо, в благодарность за то спасение, Маликов поддерживает медиков. "У меня есть благотворительный фонд, – рассказал Дмитрий. – Сегодня он оказывает помощь трем немосковским клиникам. Во время пандемии коронавируса это особенно актуально".

Кстати, о коварном вирусе артист знает не из новостных хроник. "У меня несколько друзей тяжело болеют, с осложнениями, хотя есть и те, у кого недуг протекает в легкой форме, – вздохнул певец. – Никогда не знаешь, на кого упадет этот камень". Дмитрий Маликов попросил всех следовать его примеру и оставаться дома.