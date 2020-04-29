Полезное

Маликов вспомнил, как в него бросили камень на концерте

Печать

Певец и композитор Дмитрий Маликов впервые вышел на большую сцену в 1988 году. Стадионным и камерным концертам с тех пор несть числа. Правда, не все заканчивались благополучно. Случалось даже, что артисту разбивали голову.

Сегодня Дмитрий, как и все остальные, находится в самоизоляции – дает онлайн-концерты, общается в видеочатах с многочисленными поклонниками. Во время очередной виртуальной встречи он рассказал о самом жутком случае в своей карьере.

"В 90-е на стадионе хулиганы кинули в меня камнем, серьезно разбили голову", – признался певец. Кровь лилась рекой, но все обошлось – врачи приехали быстро и помогли музыканту.

Теперь, видимо, в благодарность за то спасение, Маликов поддерживает медиков. "У меня есть благотворительный фонд, – рассказал Дмитрий. – Сегодня он оказывает помощь трем немосковским клиникам. Во время пандемии коронавируса это особенно актуально".

Кстати, о коварном вирусе артист знает не из новостных хроник. "У меня несколько друзей тяжело болеют, с осложнениями, хотя есть и те, у кого недуг протекает в легкой форме, – вздохнул певец. – Никогда не знаешь, на кого упадет этот камень". Дмитрий Маликов попросил всех следовать его примеру и оставаться дома.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте