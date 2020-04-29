Крутой раскрыл тайну создания одной из самых знаменитых песен Пугачевой

29.04.2020 | 17:06

Песне "Любовь, похожая на сон" уже 25 лет. Игорь Крутой решил рассказать, как создавалась композиция. Музыканту пришлось столкнуться с капризами Аллы Пугачевой.

"Любовь, похожая на сон" стала главной песней 1994 года. Тогда композиция произвела настоящий фурор, ее полюбили абсолютно все. В стране практически нет людей, которые не знали бы слова этого хита.

Автором музыки является Игорь Крутой. Недавно в своем инстаграм-аккаунте композитор решил рассказать об истории создания песни, а также кто первый ее услышал. Оказалось, композиция была специально написана для Аллы Пугачевой, чтобы та грандиозно завершила большой юбилейный концерт музыканта. Однако Крутому пришлось придумать 18 разных вариантов музыки к песне, прежде чем она устроила Примадонну российской эстрады.

После того как мелодия была одобрена, композитор начал думать, кто сможет придумать слова. Он возложил эту миссию на поэтессу Валерию Горбачеву, стихи которой случайно попались Игорю Яковлевичу на глаза.

Как только песня была готова, он дал послушать Филиппу Киркорову. Тот был в шоке от гениальности творения. Певец признался, что у него появились мурашки от прослушивания этой композиции.

Напомним, "Любовь, похожая на сон" в разное время также исполняли Лара Фабиан, Максим Галкин (дуэтом со своей супругой) и Димаш Кудайберген. Вокальные способности последнего очень впечатляют Крутого. У него также идут мурашки, когда Димаш поет этот хит.