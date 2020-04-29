Известный режиссер раскрыл немалые доходы Прилучного

29.04.2020 | 13:11

Известный режиссер Марк Рудинштейн рассказал о доходах звезды сериала "Мажор". Кинематографист подчеркнул, что Павел Прилучный зарабатывает гораздо больше, чем его пока еще супруга Агата Муцениеце.

По словам Рудинштейна, артист такого уровня как Прилучный, может получать до 500 тысяч за съемочный день. Вспышка коронавируса и последующий карантин не сильно скажутся на доходах звезды "Мажора". Некоторые фильмы и сериалы продолжают снимать, правда, без массовки, поэтому без работы Павел не останется.

Также Марк Рудинштейн поведал, что супруга "Мажора" Агата Муцениеце зарабатывает гораздо меньше. Режиссер заметил, что в карьере артистки пока не было больших и заметных ролей. Между тем он не исключает, что скандал в семье Муцениеце может положительно сказаться на ее дальнейшей судьбе. Возможно, в скором времени продюсеры сделают Агате интересное предложение.

Рудинштейн не верит, что Прилучный действительно поднимал руку на Муцениеце. "Судите сами: Агата говорит, что ее избил муж, и тут же появляется в эфире детского "Голоса", – цитирует режиссера сайт "Комсомольская правда". Кинематографист уверен, что, будь домашнее насилие правдой, Агата побежала бы в больницу снимать побои, а после этого в полицию.

Марк Григорьевич хорошо знает Пашу, у артиста нет замашек домашнего тирана. Рудинштейн предположил, что Прилучный и Муцениеце могли разыграть скандал ради и хайпа и заработка. Сериал"Мажор" можно смотреть онлайн на ivi.ru.