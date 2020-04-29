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«Чтобы мне полегчало»: Гузеева ударила участницу шоу «Давай поженимся!»

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Лариса Гузеева была шокирована наивностью очередной участницы шоу "Давай поженимся!". Ведущая не смогла спокойно слушать историю невесты.

Героиней недавнего выпуска передачи "Давай поженимся!" стала 27-летняя Яна из Москвы, которая является владелицей студии депиляции. С виду девушка кажется уверенной в себе и состоятельной, однако она умудрилась связаться с альфонсом.

Как рассказала Яна, она долгое время снабжала избранника финансами, чтобы он смог открыть бизнес. Кроме того, девушка платила ипотеку, которую сама оформила на возлюбленного. В результате мужчина кинул Яну, оставив ее без денег и квартиры. Сейчас молодой человек якобы нашел другую спонсоршу.

Эта история возмутила Ларису Гузееву. Телеведущая не понимала, как можно быть настолько наивным человеком. Она обратилась к невесте со словами: "Можно я вас ударю? Пожалуйста! Чтобы мне полегчало". После этих слов Гузеева подошла к Яне и отлупила ее бумагами.

Напомним, сейчас съемки "Давай поженимся" проходят в строжайших условиях. Количество человек, которые работают над шоу, на время карантина сократилось в разы. Также студию покинула Василиса Володина. Астролог предпочла самоизолироваться и не подвергать свою жизнь опасности. Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока работают вдвоем.

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Источник — dni.ru
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