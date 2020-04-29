Болезнь, вероятно, связанная с коронавирусом, поражает детей в Европе

29.04.2020 | 16:05

В Великобритании и Франции медики бьют тревогу. В последнее время увеличилось количество маленьких детей, госпитализированных с тяжелыми воспалениями. Специалисты недоумевают, почему это происходит именно сейчас, сообщает французское авторитетное издание Le Figaro.

«Существует ли связь между пандемией коронавируса и болезнью Кавасаки? Это пытаются выяснить британские органы здравоохранения, изучая серьезную болезнь, которая недавно затронула детей», — сообщил 28 апреля министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

В беседе с журналистами радиостанции LBC он заявил: «Это новое заболевание, по нашему мнению, может быть вызвано коронавирусом. Мы не уверены на 100%, потому что у некоторых людей, у которых оно проявилось, не было положительного теста (на COVID-19)… Но это нас сильно беспокоит».

Британская Национальная служба здравоохранения предупредила подведомственные учреждения о некотором увеличении числа случаев тяжело больных детей. У части малышей уже диагностирован коронавирус, у других нет. Но симптомы заболевших похожи на признаки синдрома Кавасаки и токсического шока.

Синдром Кавасаки (слизисто-кожный лимфонодулярный синдром) — некротизирующий системный васкулит с преимущественным поражением средних и мелких артерий.

Похожими данными обладают и французские медики. Они зафиксировали уже 20 случаев болезни детей с подобными симптомами.

«За последние три недели стало ясно, что все большее число детей всех возрастов были госпитализированы в связи с мультисистемным воспалением, часто сочетающим недостаточность кровообращения с элементами миокардита. Клиническая картина является смешанной и может напоминать неполную форму болезни Кавасаки, тем более что у некоторых наблюдается коронарная дилатация», — отмечает профессор Дамьен Бонне из M3C-Necker в интервью журналисту Le Figaro.

Пока специалисты не могут дать объяснение такому явлению, ведь зафиксированные случаи сложно связать с бушующей эпидемией коронавируса. Но то, что количество госпитализированных детей в возрасте от 2 до 10 лет с симптомам болезни Кавасаки увеличилось, замечают во многих странах.

Ранее медики уже отмечали, что коронавирус нового типа поражает не только легкие, но и другие органы и системы человека. Высказывалось предположение, что COVID-19 наносит удар по мозгу и нервной системе. Об этом ранее уже писал портал day24.