Сетевое издание|18+|Вторник|28 апр 2020|19:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Виделся с Вангой: Киркоров решил перестраховаться

Печать

Филипп Киркоров старается соблюдать режим самоизоляции, однако периодически выезжает на съемки. Он отметил, что не боится подхватить COVID-19.

Последний раз на публике певец появлялся в качестве члена жюри конкурса "Маска", который завершился в минувшее воскресенье. Победителем проекта стал Анатолий Цой. Филипп Киркоров предрек артисту большое будущее, а также рассказал, как работается в период пандемии.

Король российской эстрады заявил, что премьера шоу состоялась задолго до паники из-за коронавируса. На первые съемки артист даже брал с собой детей, но с каждым разом приезжать в студию становилось все опаснее.

Заморозить процесс было нельзя, поэтому все в павильоне соблюдали меры предосторожности: носили маски, перчатки, дезинфицировали поверхности. Правда, сложно проконтролировать каждый шаг, когда съемки длятся порядка девяти часов.

Артист вспомнил предсказание болгарской прорицательницы Ванги, с которой общался перед ее смертью. "Жизнь у меня долгая, и этот коронавирус – не моя судьба", – цитирует певца Пятый канал.

Однако, как говорится, береженого бог бережет, поэтому Филипп Киркоров старается прислушиваться к своему организму и делает регулярное тестирование на COVID-19. Перед тем, как явиться домой, музыкант проходит полную дезинфекцию. Он переживает за здоровье 88-летнего отца и детей – Аллы-Виктории и Мартина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте