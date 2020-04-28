Виделся с Вангой: Киркоров решил перестраховаться

28.04.2020 | 18:37

Филипп Киркоров старается соблюдать режим самоизоляции, однако периодически выезжает на съемки. Он отметил, что не боится подхватить COVID-19.

Последний раз на публике певец появлялся в качестве члена жюри конкурса "Маска", который завершился в минувшее воскресенье. Победителем проекта стал Анатолий Цой. Филипп Киркоров предрек артисту большое будущее, а также рассказал, как работается в период пандемии.

Король российской эстрады заявил, что премьера шоу состоялась задолго до паники из-за коронавируса. На первые съемки артист даже брал с собой детей, но с каждым разом приезжать в студию становилось все опаснее.

Заморозить процесс было нельзя, поэтому все в павильоне соблюдали меры предосторожности: носили маски, перчатки, дезинфицировали поверхности. Правда, сложно проконтролировать каждый шаг, когда съемки длятся порядка девяти часов.

Артист вспомнил предсказание болгарской прорицательницы Ванги, с которой общался перед ее смертью. "Жизнь у меня долгая, и этот коронавирус – не моя судьба", – цитирует певца Пятый канал.

Однако, как говорится, береженого бог бережет, поэтому Филипп Киркоров старается прислушиваться к своему организму и делает регулярное тестирование на COVID-19. Перед тем, как явиться домой, музыкант проходит полную дезинфекцию. Он переживает за здоровье 88-летнего отца и детей – Аллы-Виктории и Мартина.