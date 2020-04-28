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Сраженному болезнью Васильеву нашли замену на шоу

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Выписавшийся на прошлой неделе из больницы в Коммунарке Александр Васильев пока не может работать. В шоу "Модный приговор" на Первом канале его заменит Дмитрий Дибров.

Коллега заменит ведущего на пять программ. Еще столько же выпусков проведет Валдис Пельш.

Дмитрий Дибров отметил, что женщина обязана оставаться красивой даже на время карантина из-за эпидемии коронавируса. Новость о своем назначении шоумен воспринял с энтузиазмом. "Охотно подменю Александра на несколько программ", – цитирует ведущего сайт "Комсомольская правда".

В свою очередь Васильев поблагодарил коллег выручку. Он намерен вплотную заняться своим здоровьем. Съемки новых эпизодов "Модного приговора" пройдут 28 апреля. Компанию Дмитрию Диброву составят Эвелина Хромченко и Юлия Барановская. Последняя заменяет заболевшую COVID-19 Надежду Бабкину.

Напомним, что на прошлой неделе 61-летний Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке. Он лечился от двустороннего воспаления легких. К счастью, подозрение на коронавирус у историка моды не подтвердилось.

Как писали "Дни.ру", Александр Васильев рассказал, что его лечили "химией", ставили капельницы и давали таблетки. "Я очень благодарен врачам, и тому, как они отнеслись ко мне. Я очень счастлив, что легко отделался", – признался шоумен.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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