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«Скандал был ради пиара»: Джиган презентовал новую песню о семье

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Джиган выпустил новую песню и посвятил ее семье. Поклонники скептически отнеслись к премьере и посчитали, что рэпер затеял скандал только ради пиара.

Последние несколько недель Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) провел в клинике, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимостей. Однако недавно рэпер все же вышел на связь с поклонниками.

Сначала он опубликовал пост, где принес извинения своей супруге Оксане Самойловой. А позже выпустил клип на новую песню "Тайны".

Поклонники обрадовались, что рэпер наконец-то подал признаки жизни, однако весьма холодно восприняли его новое творение. Многим показалось – Джиган специально устроил скандал в семье и подверг его огласке, чтобы продвинуть песню. "Что и требовалось доказать – скандал с наркотиками и изменами был ради пиара", "Конечно, все это был пиар. Разочарована", "Это было затишье перед бурей?" – написали фолловеры.

Напомним, разлад в семье Джигана и Оксаны Самойловой начался в феврале. В Майами у супругов родился сын. После этого рэпер с размахом отмечал появление на свет наследника – много пил и употреблял запрещенные вещества. По возвращении в Москву Самойлова решила расстаться с мужем. Оказалось, последней каплей для бизнесвумен стала информация об изменах Устименко-Вайнштейна.

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Источник — dni.ru
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