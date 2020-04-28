Семенович впервые показала любовника

28.04.2020 | 16:55

Анна Семенович приоткрыла завесу тайны, показав совместное фото с женихом.

Недавно Анна Семенович призналась, что у нее есть избранник, который младше ее на семь лет. Артистка рассказала, что мужчина родом из Санкт-Петербурга и не был женат.

Звезда призналась, что к созданию семьи стала готова только сейчас. В своем инстаграм-аккаунте она опубликовала снимок, на котором закрыла лицо своего мужчины смайликом.

Фанаты экс-солистки "Блестящих" рады за Анну Семенович и надеются, что эти отношения закончатся браком. Известно, что молодой любовник знаменитости уже переехал к ней в Москву.

Певица Анна Семенович всегда тщательно скрывала личную жизнь. Поклонники настойчиво интересовались, когда исполнительница выйдет замуж. Однако звезда не торопилась.

Напомним, ранее певица признавалась, что для нее существенную роль в выборе мужчины играет его достаток. Знаменитость уверена, что ее избранник должен быть успешным и самодостаточным.