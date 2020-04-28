Полезное

Семенович впервые показала любовника

Печать

Анна Семенович приоткрыла завесу тайны, показав совместное фото с женихом.

Недавно Анна Семенович призналась, что у нее есть избранник, который младше ее на семь лет. Артистка рассказала, что мужчина родом из Санкт-Петербурга и не был женат.

Звезда призналась, что к созданию семьи стала готова только сейчас. В своем инстаграм-аккаунте она опубликовала снимок, на котором закрыла лицо своего мужчины смайликом.

Фанаты экс-солистки "Блестящих" рады за Анну Семенович и надеются, что эти отношения закончатся браком. Известно, что молодой любовник знаменитости уже переехал к ней в Москву.

Певица Анна Семенович всегда тщательно скрывала личную жизнь. Поклонники настойчиво интересовались, когда исполнительница выйдет замуж. Однако звезда не торопилась.

Напомним, ранее певица признавалась, что для нее существенную роль в выборе мужчины играет его достаток. Знаменитость уверена, что ее избранник должен быть успешным и самодостаточным.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте