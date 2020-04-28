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«Начали тявкаться»: Подольская откровенно о ссорах с Пресняковым

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Наталья Подольская дала интервью в рамках прямого эфира. Популярная исполнительница рассказала о том, как живет с Владимиром Пресняковым.

Из-за пандемии коронавируса Наталья Подольская и Владимир Пресняков, как и прочие россияне, сидят дома. Они не выступают, не выходят в свет, концерты временно отменены, а что будет дальше – непонятно. На фоне этой неизвестности и вынужденного пребывания дома у супругов начали возникать мелкие конфликты.

"Я прекрасно понимаю те пары, которые ссорятся в период самоизоляции. Мы с Володей тоже начали тявкаться из-за мелочей. Иногда мы уходим в разные комнаты, чтобы побыть в одиночестве", – рассказала Наталья Подольская в рамках прямого эфира в соцсети.

Певица уточнила, что они быстро мирятся, потому что начинают скучать друг по другу. Плюсом в отношениях Натальи и Владимира является то, что у них нет поводов ссориться на бытовой почве – роли давно распределены. Подольская моет посуду, не видя в этом ничего зазорного. Пресняков отвечает за вызов сантехника или электрика, когда есть необходимость.

Артистка убеждена: успех счастливой семейной жизни кроется в том, что оба супруга обязаны прилагать усилия и работать над отношениями. Если кто-то этого не делает, проблемы неминуемы.

Наталья нашла плюсы в режиме самоизоляции. Например, она стала больше времени проводить с сыном Артемием. У них даже появилась традиция: артистка поднимается в 08:30, будит сына, они обнимаются, молятся, чистят зубы. Потом Наталья передает ребенка няне и позволяет себе еще пару часиков провести в постели.

"Днем тоже с сыном. Также мы с Володей поем вместе, записываем музыкальные видео, а по вечерам, когда сын уже спит, смотрим сериалы", – рассказала Подольская.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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