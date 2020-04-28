Критиковавшая власть Водонаева теперь плачет по ночам

28.04.2020 | 11:50

Известная телеведущая Алена Водонаева еще пару месяцев назад открыто критиковала власть. Теперь же светская львица вспомнила, что она хрупкая девушка и дала волю чувствам.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Водонаева опубликовала эмоциональный пост. Об этом сообщает информационно-познавательный портал day24.

«Скажу честно, когда Богдан не видит, я иногда плачу. Посижу тихо в своём потайном углу, слёзы полью, маме позвоню, с котом поговорю и вроде полегче становится. С 13 марта этого года я не видела никаких других людей, кроме сына и курьеров через видеокамеру квартиры. Не думала, что мне, социапату и интроверту будет не хватать простого человеческого общения», — начала изливать душу перед подписчиками Алена.

По словам телеведущей, она устала круглосуточно заниматься домашними хлопотами. Сын или кот через полчаса после уборки снова устраивают бардак в квартире.

«Сейчас например, у меня вся спальня в кошачьей мяте ( сухой и мелкой ) — Эскобар порвал свою игрушку — мышь с этим наполнением. Мой рецепт от грусти на карантине: пять минут поплакать, осознать, что кому-то в этом мире сейчас гораздо хреновее тебя, вытереть сопли, умыть лицо и идти дальше убирать кошачью мяту с паркета, готовить обед, прибрать квартиру, общаться с ребёнком и ждать, когда закончится весь этот ужас. Как справляетесь, девушки?», — закончила свою мысль обратившихся к подписчикам Водонаева.

В феврале бывшая участница телепроекта «Дом-2» опубликовала ряд спорных комментариев в интернете. Так Алена заявила, что выплаты маткапитала за первого ребенка не принесут ничего хорошего. Подобные шаги власти могут спровоцировать массовое появление детей у «быдла». Водонаева заметила, что так неблагополучные граждане России могут заработать деньги на спиртное.

Спустя пару дней спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин призвал наказать Водонаеву по всей строгости закона и назначить ей штраф в 100 миллионов рублей. В отношении слов телеведущей началась полицейская проверка.